«Nave italiana ha riportato migranti in Libia» Salvini | «Male informati»

Una Nave commerciale italiana ha soccorso 108 migranti e li ha riportati in Libia : Non era mai successo ed è una violazione del diritto internazionale: non è ancora chiaro di chi sia la responsabilità dell'accaduto

Migranti - la Nave italiana Asso Ventotto soccorre 108 persone e le riporta in Libia. Fratoianni : ‘Violato diritto internazionale’ : Non era mai accaduto che una nave italiana riportasse in Libia i Migranti soccorsi nel Mediterraneo. Ma ora c’è un precedente. Perché lunedì la Asso Ventotto ha recuperato 108 persone a bordo di un gommone nel Mediterraneo, su segnalazione della Guardia costiera italiana, riaccompagnandoli verso il porto di Tripoli. Come scrive Repubblica, la decisione è stata presa perché – come avviene ormai da settimane dopo il caso della Aquarius ...

Migranti - una Nave italiana li soccorre e li riporta in Libia : È la prima volta che accade. Una nave italiana, la Asso Ventotto, una imbarcazione di sostegno a una piattaforma petrolifera, dopo aver recuperato un carico di Migranti si è diretta verso Tripoli per far sbarcare i naufraghi in territorio libico. La nave, infatti, si è coordinata - secondo le indicazioni delgoverno italiano - con la Guardia costiera di Tripoli che è competente in quelle acque per la gestione delle operazioni Sar di ricerca e ...

Nave italiana soccorre 108 migranti ma li riporta in Libia. È la prima volta : La Nave italiana Asso 28, di supporto a una piattaforma petrolifera, ha prestato soccorso a un gommone con 108 persone a bordo. La Asso 28 poi, coordinandosi con la guardia costiera libica e quella italiana, ha seguito le indicazioni e ha riportato le persone soccorse sul gommone nel porto di Tripoli.Sulla questione è intervenuto Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali da bordo della Open Arms: "Abbiamo appreso che uno dei gommoni segnalati ...

