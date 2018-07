Nasce il partito dei cattolici ' Democrazia Solidale' | in campo Giro e Ciani

Livorno - da qui il Pd prova a riNascere. Strategia? Unire centrosinistra e puntare su società civile per nascondere il partito : E’ stata la prima roccaforte rossa a cadere. E sarà anche la prima in cui il centrosinistra cercherà il riscatto per dare un segnale (forse) anche a livello nazionale. Livorno, che nel 2014 si svegliò grillina dopo più di settant’anni di governi di centrosinistra, tra un anno si torna al voto e il Pd proverà a rimettere insieme i cocci per riprendersi la città. La strategia, per il momento, sembra un po’ particolare, non nuova in altre ...