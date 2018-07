Mutui | con il calo degli spread torna in auge la surroga

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Nel I semestre 2018 in Veneto il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe è in aumento del +3,0% rispetto allo stesso periodo 2017, in controtendenza rispetto alla performance negativa rilevata a livello nazionale. E’ quanto emerge dal Barometro studio di Crif.A livello provinciale si registrano apprezzabili crescite nelle province di Padova (+7,7%) e Venezia (+4,8%) ma anche situazioni ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance nazionale (+7,6%). La crescita è diffusa ma tra le province Treviso spicca con un robusto +19,4%, seguita da Vicenza ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance nazionale (+7,6%). La crescita è diffusa ma tra le province Treviso spicca con un robusto +19,4%, seguita da Vicenza (+10,0%). La ...

Finanziarie Torino : elenco agenzie in città e provincia per Mutui e prestiti - con recapiti e servizi : A Torino è possibile trovare molti istituti di credito che operano sul territorio della città e in tutta la provincia fornendo servizi legati alle Finanziarie. Se si ha necessità di rivolgersi ad un’agenzia bancaria per avanzare richieste in merito all’ottenimento di eventuali mutui o prestiti, un elenco delle principali filiali può rivelarsi molto utile per capire dove recarsi e come soddisfare le proprie esigenze economiche; non tutti ...

Mutui irregolari : come riconoscerli e fare ricorso - servizi Le Iene e Striscia La Notizia : Le tipologie di mutuo da poter richiedere sappiamo essere molteplici, ma cosa accade quando l’utente si accorge in tempo di essere stato truffato? A chi deve rivolgersi allora per tentare di ottenere un rimborso da parte della banca effettuando così un ricorso? Andiamo a scoprire come comportarsi nei casi dei cosiddetti Mutui irregolari, dei quali già si parla molto anche attraverso i media. Quando i Mutui si definiscono irregolari e come ...

Cassa depositi e prestiti - l’appello dei comuni sardi alla Regione : “60 milioni estinguere i Mutui con tassi troppo alti” : Il movimento parte dal centro delle periferie, dal comune di Nuoro, Sardegna dell’interno. Meno di 40mila abitanti, il comune più indebitato dell’isola. Con chi? Soprattutto con la Cassa depositi e prestiti, la Cassaforte del risparmio postale degli italiani controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. alla cifra in conto capitale, 38 milioni di euro per 162 mutui, si devono aggiungere 26 milioni di conto interessi. Totale: 67 ...

Si concentrano le vendite su Mutuionline : Sottotono Mutuionline , che passa di mano con un calo dell'1,91%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...