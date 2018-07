Mutui - con il calo degli spread torna in auge la surroga : Complice una ulteriore riduzione degli spread medi di offerta sui Mutui, nel corso del secondo trimestre 2018 si ravviva l'interesse quanto meno sul canale online per le operazioni di mutuo con ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Nel I semestre 2018 in Veneto il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe è in aumento del +3,0% rispetto allo stesso periodo 2017, in controtendenza rispetto alla performance negativa rilevata a livello nazionale. E’ quanto emerge dal Barometro studio di Crif.A livello provinciale si registrano apprezzabili crescite nelle province di Padova (+7,7%) e Venezia (+4,8%) ma anche situazioni ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (2) : (AdnKronos) – (Adnkrons) – Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni/servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), nei primi 6 mesi dell’anno il Veneto si stabilizza, con una leggera variazione negativa, pari a -0,3% rispetto al I semestre 2017. A livello provinciale Vicenza conquista la vetta della ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance nazionale (+7,6%). La crescita è diffusa ma tra le province Treviso spicca con un robusto +19,4%, seguita da Vicenza ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (2) : (AdnKronos) - (Adnkrons) - Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni/servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), nei primi 6 mesi dell’anno il Veneto si stabilizza, con una leggera

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Nel I semestre 2018 in Veneto il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe è in aumento del +3,0% rispetto allo stesso periodo 2017, in controtendenza rispetto alla performance negativa rilevata a livello nazionale. E’ quanto emerge dal Barometro studio di Crif.A livello provinciale si registrano apprezzabili crescite nelle province di Padova (+7,7%) e Venezia (+4,8%) ma anche situazioni opposte, ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (2) : (AdnKronos) – (Adnkrons) – Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni/servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), nei primi 6 mesi dell’anno il Veneto si stabilizza, con una leggera variazione negativa, pari a -0,3% rispetto al I semestre 2017. A livello provinciale Vicenza conquista la vetta della ...

Veneto : Crif - crescono richieste credito famiglie per Mutui e prestiti personali (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance nazionale (+7,6%). La crescita è diffusa ma tra le province Treviso spicca con un robusto +19,4%, seguita da Vicenza (+10,0%). La ...

Finanziarie Torino : elenco agenzie in città e provincia per Mutui e prestiti - con recapiti e servizi : A Torino è possibile trovare molti istituti di credito che operano sul territorio della città e in tutta la provincia fornendo servizi legati alle Finanziarie. Se si ha necessità di rivolgersi ad un’agenzia bancaria per avanzare richieste in merito all’ottenimento di eventuali mutui o prestiti, un elenco delle principali filiali può rivelarsi molto utile per capire dove recarsi e come soddisfare le proprie esigenze economiche; non tutti ...

Mutui irregolari : come riconoscerli e fare ricorso - servizi Le Iene e Striscia La Notizia : Le tipologie di mutuo da poter richiedere sappiamo essere molteplici, ma cosa accade quando l’utente si accorge in tempo di essere stato truffato? A chi deve rivolgersi allora per tentare di ottenere un rimborso da parte della banca effettuando così un ricorso? Andiamo a scoprire come comportarsi nei casi dei cosiddetti Mutui irregolari, dei quali già si parla molto anche attraverso i media. Quando i Mutui si definiscono irregolari e come ...

Cassa depositi e prestiti - l’appello dei comuni sardi alla Regione : “60 milioni estinguere i Mutui con tassi troppo alti” : Il movimento parte dal centro delle periferie, dal comune di Nuoro, Sardegna dell’interno. Meno di 40mila abitanti, il comune più indebitato dell’isola. Con chi? Soprattutto con la Cassa depositi e prestiti, la Cassaforte del risparmio postale degli italiani controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. alla cifra in conto capitale, 38 milioni di euro per 162 mutui, si devono aggiungere 26 milioni di conto interessi. Totale: 67 ...

Si moltiplicano i Mutui per comprare seconde case «Più che al mare o sui monti tanti investono sulle città» : Invece vedevo chiaramente i danni che l'isolamento portava all'economia egiziana e ai nostri interessi in quell'area. All'Egitto innanzitutto. Perché metterlo all'angolo significava impoverirlo e ...

Si concentrano le vendite su Mutuionline : Sottotono Mutuionline , che passa di mano con un calo dell'1,91%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...