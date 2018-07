Mussolini | altro addio L' onorevole inquieta cerca una nuova casa

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Volendo prendere in considerazione alcuni degli aspetti decisamente marginali della questione, il problema adesso si ridurrebbe a poco: trovare unaabbastanza capiente e robusta per l'. Nel fondato timore di finire impietriti sotto quello sguardo, il suo sguardo, converrebbe subito aggiungere però che no, non è affatto roba da poco.Apolitica è l'eurodeputato Alessandra, che un paio di giorni fa ha comunicato al presidente Berlusconi una decisione nell'aria fin dall'8 giugno scorso: abbandonare Forza Italia in quanto - dice, forse da laureata in medicina e chirurgia - "affetta da malattia autoimmune, cioè produce anticorpi contro se stessa". Del dissenso dellas'è già molto parlato, almeno da quando dichiarò in tv che sarebbe stata pronta a votare la fiducia al governo Conte, fosse stata ancora in Senato, e diffidò gli azzurri da ...