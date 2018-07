Musei | il ministro Bonisoli | “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite Rischiamo di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) “Lascerò maggiore libertà ai direttori: se un direttore vuole la domenica gratuita non c’è nulla di male. È l’obbligo che non va bene. Quando sono costretto dal Ministero ad aprire gratis la prima domenica di agosto con migliaia di turisti stranieri non va bene. Non avete idea dei commenti che sento a livello internazionale quando questi arrivano ed entrano gratis.anche di svalutare il valore dei nostri siti. Portare avanti questa iniziativa ben oltre il periodo per la quale era stata pensata non è una cosa che serve e fa bene al nostro paese e ai nostri beni culturali”. Così ildella Cultura Albertosulleneie nei siti di interesse culturale, a margine della conferenza stampa sull’acquisizione al patrimonio culturale italianolettere autografe di Giacomo Leopardi a Francesco Puccinotti L'articolo ...