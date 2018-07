Musei | Bonisoli | dopo l’estate aboliremo le domeniche gratis  

Bonisoli - «stop alle domeniche gratis ai Musei» : l'annuncio del ministro. Franceschini : «Ci ripensi» : Non faccia pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani» ha scritto su Facebook. «Le domeniche gratuite non sono una cosa che riguarda me ma un fatto culturale e sociale ...

Bonisoli : "Dopo l'estate aboliamo le domeniche gratis nei Musei" : Non faccia pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook l'ex ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini. "...

Musei - Bonisoli cancella le domeniche gratis : Non faccia pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani '.

Stop alle domeniche gratis ai Musei L'annuncio del ministro Bonisoli : «Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei». Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. «Le ...

Beni culturali - Bonisoli da Napoli : 'Basta domeniche gratis nei Musei' : 'Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei'. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. 'Le ...

Musei - Bonisoli : "Dopo l'estate abolite le domeniche gratis" - : Addio #domenicalmuseo, "era un lancio pubblicitario " ha spiegato il ministro dei Beni culturali da Napoli " saranno i direttori a scegliere se e quando farle"

Musei - Bonisoli : “Dopo l'estate abolite le domeniche gratis” : Musei, Bonisoli: “Dopo l'estate abolite le domeniche gratis” Addio #domenicalmuseo, “era un lancio pubblicitario – ha spiegato il ministro dei Beni culturali da Napoli – saranno i direttori a scegliere se e quando farle” Parole chiave: ...

Musei - il ministro Bonisoli : “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite. Rischiamo di svalutare i nostri siti” : “Lascerò maggiore libertà ai direttori: se un direttore vuole la domenica gratuita non c’è nulla di male. È l’obbligo che non va bene. Quando sono costretto dal Ministero ad aprire gratis la prima domenica di agosto con migliaia di turisti stranieri non va bene. Non avete idea dei commenti che sento a livello internazionale quando questi arrivano ed entrano gratis. Rischiamo anche di svalutare il valore dei nostri siti. Portare ...

Musei - ministro Bonisoli : "stop a domeniche gratis"/ Cultura - sospensione prevista dopo l'estate : ecco perchè : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:16:00 GMT)

«Aboliamo le domeniche gratis nei Musei». Che ne pensi della decisione del ministro Bonisoli? : Il titolare del dicastero dei Beni culturali annuncia per dopo l'estate lo stop all'entrata gratuita nei centri di cultura nei giorni festivi. «A livello internazionale non capiscono questa strategia e non l’apprezzano». Diteci la vostra Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore "

Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annunciato che dalla fine dell’estate saranno sospese le domeniche gratis ai Musei : Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, scelto dal Movimento 5 Stelle, ha annunciato che dalla fine dell’estate sarà sospesa #Domenicalmuseomuseo, l’iniziativa che permetteva di entrare gratuitamente in tutti i musei gestiti dal ministero la prima domenica di ogni mese. «Le domeniche The post Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annunciato che dalla fine dell’estate saranno sospese le domeniche gratis ai musei ...

Bonisoli - stop domeniche gratis Musei : ANSA, - NAPOLI, 31 LUG - "Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della sua vista alla Biblioteca ...

Bonisoli : "Dopo l'estate stop alle domeniche gratis nei Musei" : "Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. "Le domeniche gratis - ha spiegato - andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l'estate non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno. Lascerò maggiore ...