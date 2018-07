Multati ambulanti abusivi di giocattoli di Noto in piazza ad Avola

Circolare Salvini - l'Arci di Lecce difende gratis gli ambulanti e i clienti Multati in spiaggia : Tutela legale a chi viene sanzionato in base alle nuove linea guida che prevedono l'allontanamento dei venditori e multe fino a 7mila euro: "Fumo negli occhi"

Spiagge - piano anti-contraffazione di Salvini : Multati acquisti dagli ambulanti : Multe in arrivo in spiaggia per chi acquista capi contraffatti dai venditori ambulanti. E' quanto prevede la direttiva del ministero dell'Interno "Spiagge sicure" voluta da Matteo Salvini. "Al centro ...