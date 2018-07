Mourinho alza la voce | lo United disperato Il portoghese chiede rinforzi e il rientro

oasport

: TS - Perisic-United, Suning alza il muro: Mourinho a bocca asciutta (a meno di sorprese clamorose) - - Dalla_SerieA : TS - Perisic-United, Suning alza il muro: Mourinho a bocca asciutta (a meno di sorprese clamorose) - - andreavassalli : RT @FcInterNewsit: TS - Perisic-United, Suning alza il muro: Mourinho a bocca asciutta (a meno di sorprese clamorose) -

(Di martedì 31 luglio 2018) Lo scorso anno sono stati gli unici folli capaci di reggere seppur per breve tempo l’illusione di poter tenere il passo di un Manchester City irraggiungibile, con gli uomini di Pep Guardiola capaci all’ultima giornata di trovare quella vittoria allo scadere capace di far chiudere i citizens a quota 100 punti tondi. Nulla da fare per unoin grado di ottenere un bottino di punti buono, ma decisamente lontano da quello che i cugini hanno totalizzato, anche per merito di una campagna acquisti faraonica, dai terzini sino all’attacco. Quest’anno, alla terza stagione coi Red Devils,per la prima volta ladopo aver chiuso a zeru tituli la scorsa annata. La prima era stata molto positiva, tre titoli e soprattutto la vittoria dell’Europa League come ciliegina sulla torta: l’anno seguente l’arrivo di Lukaku avrebbe dovuto consolidare e raddoppiare l’importanza dei ...