MotoGP | GP Rep Ceca Riviviamo lo spettacolo delle ultime edizioni

La MotoGP si sposta a Brno – ORARI e DIRETTE TV del Gp della Repubblica Ceca : gara e qualifiche in chiaro : Tutto pronto per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: ORARI e DIRETTE tv del Gp della Repubblica Ceca Due settimane di breve ma intenso riposo per i piloti della MotoGp, prima di tornare in pista per un agosto infuocato a tutti gli effetti, non solo per le elevate temperature, ma soprattutto per le sfide in pista, importantissime in ottica Mondiale. Marquez guida la classifica piloti, seguito sempre da Valentino Rossi: ...

MotoGP - GP Germania 2018 : gli orari e il programma tv su Sky e TV8. Dirette - differite e repliche : Quest’oggi sarà il giorno del GP di Germania 2018, nova prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring, Marc Marquez si presenta con un cospicuo vantaggio nella graduatoria generale su Valentino Rossi: 41 lunghezze il vantaggio dello spagnolo. Una pista, tra l’altro, particolarmente gradita dall’asso di Cervera, capace di vincere sull’asfalto tedesco otto volte in carriera, cinque delle quali nella top class. ...

Repsol e Honda rinnovano la partnership in MotoGP : Repsol and Honda have extended their contract in MotoGP for a further two years, thus consolidating an alliance based on technological collaboration and commemorating its 25th anniversary in 2019. In 1995, Repsol and Honda Racing Corporation (HRC) joined forces for a project that will be next year celebrating a quarter-century in motorcycle racing. Since then, […] L'articolo Repsol e Honda rinnovano la partnership in MotoGP sembra essere ...

MotoGP Pramac - Miller : «Sono in crescita - mi preparo per il prossimo anno» : ROMA - L'australiano Jack Miller si sta preparando per il Gp di Assen ed elogia Franco Morbidelli, accostato sempre più insistentemente alla nuova Petronas Yamaha: ' Conosco molto bene la moto con cui ...

MotoGP - Valentino Rossi criptico : “ho giocato in difesa - ma preparo un 4-3-3. Antagonista di Marquez? Dico che…” : Valentino Rossi ha commentato il Gp di Catalunya, esprimendo la propria soddisfazione per il podio e soffermandosi sulla lotta per il titolo mondiale Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorge Lorenzo si è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. L’avanzata del pilota spagnolo ...

MotoGP - preparata una lapide per Marquez : quando il tifo va oltre : L'episodio è stato condannato all'unanimità dal mondo dello sport e dai giornalisti che hanno voluto commentarlo.

Jonathan Rea verso Honda Repsol in MotoGP? : Jonathan Rea, attuale leader del mondiale e 3 volte campione Superbike, potrebbe approdare in MotoGP nel 2019 in sella alla Honda Repsol ufficiale al fianco di Marc Marquez dopo le due gare disputate ...