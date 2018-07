Mosca | tre sorelle uccidono il padre a coltellate dopo anni di violenze

Armenia-Italia : Celeste - Ice Mosca - a 'Nova' - nuovo governo potrebbe favorire investimenti : Erevan, 31 lug 13:07 - , Agenzia Nova, - L'economia dell'Armenia è alla ricerca di sbocchi per i propri prodotti, oltre a fonti di investimento. Lo ha dichiarato Pier Paolo Celeste,... , Res,

DIRETTA / Pisa Triestina (risultato live 1-1) streaming video e tv : pareggia Moscardelli! : DIRETTA Pisa Triestina: info streaming video e tv su raisport della partita programmata per il primo turno preliminare della Coppa Italia, oggi 29 luglio. (Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Il cane sta male mentre si trova in vacanza in Sardegna : il milionario russo lo manda a Mosca con il jet privato : Il cane sta male e il milionario russo noleggia un jet privato per rimandarlo a casa, in Russia, e essere curato dal suo veterinario. Come riportato da La Nuova Sardegna, il magnate era al Forte Village, resort di lusso sull’isola, e quando si è reso conto che il suo animale non stava bene, ha deciso di non fidarsi troppo dei veterinari sardi e di chiamare subito il pilota del suo aereo. In men che non si dica, il cane si è ritrovato dal ...

Tennis - nulla da fare per Trevisan - ko a Mosca con Kozlova : nulla da fare per Martina Trevisan nel primo turno del tabellone principale della 'Moscow River Cup', neonato torneo Wta International, in calendario ha preso il posto di Bastad, dotato di un ...

Tennis - Wta di Mosca : Martina Trevisan eliminata al primo turno : Tennis, Wta di Mosca – Niente da fare per Martina Trevisan è stata eliminata al primo turno del torneo russo Martina Trevisan è stata eliminata al primo turno del torneo Wta di Mosca (terra, montepremi 750.000 dollari). L’azzurra, numero 190 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa all’ucraina Kateryna Kozlova, numero 82 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 27 minuti. ...

Tennis - WTA Mosca 2018 : Martina Trevisan esce al primo turno contro Kateryna Kozlova : Dura meno di un’ora e mezza il torneo WTA di Mosca per Martina Trevisan: l’azzurra perde al primo turno contro l’ucraina Kateryna Kozlova, che si impone con un netto 6-3 6-4 in 89 minuti di gioco. Incontro ricco di break e controbreak, ma nei momenti decisivi la numero 82 al mondo gioca meglio e strappa la qualificazione al secondo turno. Nel primo set l’ucraina sale sul 2-0 in avvio convertendo la prima palla break. ...

Trent’anni di relazioni pericolose tra Mosca e il «compagno» Trump : Quel primo viaggio in Unione sovietica nel 1987, dopo il quale The Donald scoprì di avere una vocazione politica. Gli aiuti dei russi nel periodo più difficile del tycoon, quando le banche americane gli rifiutavano prestiti. E poi lo strano blitz del 2013 a Mosca, ufficialmente per presenziare al concorso di Miss Universo, fino al recente vertice di Helsinki al cospetto di Vladimir Putin. Storia di tutti i legami tra il presidente statunitense ...

Clamoroso caso di razzismo in Russia - i tifosi non vogliono in difensore nero : la Torpedo Mosca costretta a non tesserarlo : Incredibile caso di razzismo in Russia: la Torpedo Mosca costretta annullare il tesseramento di Erving Botaka, difensore russo di origini congolesi, a causa delle proteste dei tifosi “Abbiamo il nero solo nei colori sociali, ma solo bianchi in squadra”, il duro comunicato del gruppo ultras ‘Zapad’ non lascia spazio ad alcun dubbio: alla Torpedo Mosca giocano solo giocatori bianchi. È questo l’incipit di un ...

Mondiali 2018 Russia - Putin ma non solo. Oltre dieci leader a Mosca per la finale : Alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, Putin ha in programma anche di incontrare il capo del Comitato olimpico internazionale , Cio, , Thomas Bach. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – "Il 24 ottobre incontrerò a Mosca il Presidente Vladimir Putin. Lo ringrazio sin da ora per il suo gentile invito. Sarà un momento molto utile per un confronto sui principali temi internazionali e sui nostri rapporti bilaterali". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Siria, intesa tra ribelli del sud e Mosca per una tregua

L'apertura dei gialloverdi a Mosca potrebbe rompere gli equilibri europei : Italia: l’apertura alla Russia potrebbe rompere gli equilibri europei Madrid, 7 giu - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano potrebbe creare un terremoto nelle relazioni estere europee con la sua apertura alla Russia di Vladimir Putin. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “Abc” che aggiunge com