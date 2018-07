“Morto mentre si masturbava” Il terribile incidente | una brutta fine

caffeinamagazine

: Se non puoi combattere il mostro o diventi il suo scansuolo o lo imiti.... In fondo lo sport è morto e il business… - gaetanostaglian : Se non puoi combattere il mostro o diventi il suo scansuolo o lo imiti.... In fondo lo sport è morto e il business… - SpookyEly : @taniacips980 Ma appunto! Per una pizza fuori non è mai morto nessuno, anche perché se hai la possibilità di fare i… - FilippoSerrFit : RT @FilcaCisl: Cade da una impalcatura mentre effettua un lavoro, morto operaio a #Settingiano, in provincia di #Catanzaro. -

(Di martedì 31 luglio 2018) Di sicuro una delle morti più assurde che si sono registrate negli ultimi anni, quella che ha avuto per protagonista un detenuto, condannato per dei crimini orribili, trovato senza vita all’interno della sua cella. Non un suicidio, ma bensì unche si è verificatol’uomo si stava masturbando. Sì, avete capito bene. Una scena davvero incredibile quella che si sono trovati di fronte gli uomini del personale della struttura carceraria: come raccontata la testata britannica Metro, infatti, la vittima si era accidentalmente folgoratacercava di eccitarsi con la corrente elettrica. L’uomo, Egidius Schiffer, era finito sulle pagine dei giornali negli anni precedenti con ilsoprannome di “Lo strangolatore di Aechen”, cittadina tedesca nella quale viveva. Ad attribuirglielo la stampa, dopo che era stato riconosciuto colpevole ...