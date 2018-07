Morte professor Cesare Fiore Il cordoglio delle instituzioni

“Lo hanno mummificato”. Avvolto da plastica e adesivo - l’orribile Morte del professore : Un ritrovamento macabro e agghiacciante quello fatto dai soccorritori intervenuti per aiutare un uomo, 47 anni professore universitario, colpito da un improvviso malore. plastica tutta intorno al corpo, nastro adesivo per rendere più efficace quella sorta di bizzarro processo di “mummificazione”. Una scena assurda dietro la quale non si nascondeva però altro che la voglia di trasgredire: Doran George, docente alla Ucla in ...