“Morta dopo quel messaggio WhatsApp” Il nuovo ‘gioco’ spaventa le famiglie

(Di martedì 31 luglio 2018) Un gioco che si sta diffondendo tra i più giovani attraverso WhatsApp e che ha subito scatenato inquietanti parallelismi con il Blue Whale Challenge, sfida nata in rete e collegata alla morte di almeno 130 persone, tutti ragazzi e ragazze, nella sola Russia. L’ennesimo allarme lanciato dalle autorità ha stavolta un nome ancora più esplicito, Momo Suicide Game, e sembra aver già provocato un dramma. Si tratta di una giovanissima di 12 anni, morta nella città di Ingeniero Maschwitz, in Argentina. Stando a quanto dichiarato dagli investigatori che si sono occupati della vicenda, la ragazzina sarebbe stata “incoraggiata” a compiere il folle gesto da un altro utente che le aveva scritto nelle ore precedenti, e che l’aveva invitata a filmare il tutto per realizzare un video da diffondere poi attraverso il web. Proprio per questo, è ora caccia aperta alla persona ...