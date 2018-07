Molestie | la Procura chiede l' archiviazione per Brizzi perché il fatto non sussiste

Molestie sessuali - la Procura chiede l’archiviazione per Brizzi : Molestie sessuali, la Procura chiede l’archiviazione per Brizzi Secondo i pm, "il fatto non sussiste". Il regista era stato iscritto nel registro degli indagati in aprile dopo la denuncia presentata da tre donne Parole chiave: ...

Molestie : Procura chiede archiviazione per Brizzi - il fatto non sussiste : Chiesta l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia presentata da tre ragazze, che avevano sostenuto di essere state invitate a dei provini nella casa dell'artista per poi essere invitate a fornire delle prestazioni sessuali. Per la Procura di Roma "il fatto non sussiste". Le indagini, coordinate dal Procuratore aggiunto Maria Monteleone, hanno visto accertamenti ...