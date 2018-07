Modugno cantò Volare solo perché al festival nessuno lo voleva fare

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Non sembra vero: Nel blu dipinto di blu ha compiuto 60 anni. E anche un altro capolavoro, Meraviglioso, ne fa cinquanta tondi tondi. Per di più, quest'anno Domenicone avrebbe festeggiato novanta. Un incrocio magico di ricorrenze che, alla vigilia dell'evento "Meraviglioso" nella sua Polignano a Mare, fa dire alla donna della sua vita, Franca Gandolfi che "ancora oggi, a 24 anni dalla morte, Mimmo è una presenza continua per me". La loro è stata una storia d'amore forte e straordinaria forse, come ricorda lei, "ci siamo conosciuti giovani al Centro Sperimentale di Roma, lui era arrivato l'anno prima e studiava con Folco Quilici".Dopo poco si sposarono, e questa donna d'altri tempi, che oggi ha 86 anni e un tono di voce sempre autorevole e deciso, ha pian piano rinunciato alla sua carriera di attrice e lo ha accompagnato per oltre quarant'anni: "Ho visto nascere le ...