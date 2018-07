Ministro Grillo | ' La cannabis terapeutica torni in tutte le farmacie'

Vaccini - Ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con Lorenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

La Grillo "taglia" le vaccinazioni Istituto di Sanità contro il Ministro : Roma Il ministro della salute, Giulia Grillo (nella foto), torna a mettere in dubbio l'efficacia dell'obbligo vaccinale. Oltretutto dopo averlo già abolito nei fatti. Meglio graduare l'obbligatorietà della profilassi "nel tempo e anche livello territoriale visto che ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre molto più basse" dice il ministro che punta ad "interventi mirati". Sbagliato fare come il precedente governo che ha messo "10 ...

Ministro Giulia Grillo - vogliamo fare qualcosa per Actos? : Ho tanto scritto da queste pagine del farmaco antidiabetico Actos, prodotto chimico Pioglitazone, che mi aveva colpito perché era stato ritirato dal mercato in Francia e Germania mentre in Italia, oltre a venderlo con il Sistema Sanitario Nazionale, si faceva uno studio clinico con Aifa e con cittadini forse non ben informati delle possibili complicanze. Dopo i miei post, in data 12-12-2014 è stata presentata alla Procura della Repubblica di ...

Vaccini : Zaia - bene Ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione (2) : (AdnKronos) - “Se il dialogo e non l’obbligo è la strada seguita in 15 Paesi dell’Europa a 28 – conclude Zaia – significa che questa è la strada giusta, anche considerando che gli altri 13 non hanno l’obbligo su 10 Vaccini, ma solo su pochissimi”. Nel 2017 l’adesione ai Vaccini in veneto nella fasci

Vaccini : Zaia - bene Ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Il veneto condivide le riflessioni del ministro Grillo, dettate dal buon senso del medico, sulla possibilità di graduare l’obbligatorietà dei Vaccini a livello territoriale, a seconda dei diversi tassi di copertura regionali. Il modello in atto con successo in veneto

Cannabis - Coldiretti al Ministro Grillo : pronti a coltivarla in Italia : La coltivazione, trasformazione e commercio della Cannabis a scopo terapeutico per soddisfare i bisogni dei pazienti potrebbe avvenire anche in Italia e garantire un reddito di 1,4 miliardi e almeno 10mila posti di lavoro dai campi ai flaconi. E’ quanto stima la Coldiretti nel commentare le dichiarazioni del Ministro della Salute Giulia Grillo sull’aumento del 50% dell’importazione in Italia di Cannabis terapeutica dall’Olanda. Solo ...

Vaccini - Ministro Grillo : autocertificazione “usata per tutto il 2017” : “L’ho spiegato molte volte: l’autocertificazione è stata usata per tutto il 2017. Quindi quello che e’ successo nel 2017 e nella prima parte del 2018 sta continuando ad accadere“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute Giulia Grillo, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Raitre. “Non vedo cosa sia cambiato, noi abbiamo semplicemente prolungato la capacità di utilizzare da un punto di vista ...

Vaccini - Ministro Grillo : “L’obbligatorietà si può graduare” : “L’obbligatorietà del vaccino si può graduare. Si può graduare nell’intensità, si può graduare nel tempo, si può graduare anche a livello territoriale. Perché ci sono regioni che hanno coperture vaccinali altissime e regioni che le hanno molte più basse. Quindi magari prevedere degli interventi mirati. Questo è razionale di buon senso, non fare un decreto che all’improvviso mette dieci Vaccini obbligatori quando il giorno prima ce ne erano ...

Morte per aneurisma cerebrale - il Ministro della Salute Grillo manda task force in Molise : 'Subito chiarezza sull'organizzazione regionale' : Occorre infatti accertare le inefficienze organizzative, le eventuali responsabilità personali degli operatori, ma anche gli eventuali errori causati da cattiva programmazione della politica ...

Sanità - De Luca al Ministro Grillo : «Su organizzazione decide Regione» : «In occasione della visita del ministro della Salute a Napoli c'è stata una propensione alla propaganda e alla demagogia insopportabile. L'organizzazione della Sanità...

Sanità campana - De Luca al Ministro Grillo : 'Nessun passo indietro' : Il presidente della regione conferma di voler chiudere il nuovo reparto materno infantile dell'ospedale del Mare -

Sanità - De Luca risponde al Ministro Grillo : 'Sono un pacifico combattente' : 'Sono un uomo di pace, non vedo materiale per polemiche con il ministro Grillo, con il quale ho avuto un incontro cordiale. Sul commissario il problema non si pone. Abbiamo lavorato bene, abbiamo ...

Dipartimento materno-infantile dell’Ospedale del Mare - i Ginecologi e Ostetrici ospedalieri plaudono al Ministro Grillo : adesso avanti verso l’apertura del reparto : Nella sua veste scientifica e istituzionale, di garante della salute Ginecologica e materno-infantile, la AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi ospedalieri Italiani) ringrazia pubblicamente il Ministro della Salute, On. Giulia Grillo, per l’impegno assunto ieri, in occasione della sua visita a Napoli, nel preservare la destinazione a Dipartimento materno-infantile del padiglione d’avanguardia presente all’Ospedale del Mare di ...

Tentata aggressione al Ministro Grillo : Il ministro della Salute Giulia Grillo è stata oggetto di un tentativo di aggressione. Il fatto di cronaca viene rappresentato da Napoli Today con una video notizia. L’Ansa scrive: ‘Tenta aggredire ministro della Salute Grillo in ospedale Napoli’- ‘Uomo le si scaglia contro, bloccato dalla scorta’. Il Messaggero aggiunge maggiori dettagli riportando le dichiarazioni dello stesso ministro Grillo. Sono stati pochi ...