motorinolimits

: Minardi: “Due errori Ferrari in Ungheria” - BarbaraPremoli : Minardi: “Due errori Ferrari in Ungheria” - MotoriNoLimits : Minardi: “Due errori Ferrari in Ungheria” - bestraider : RT @minardi09: #F1 #Hamilton e la #Mercedes vincono #HungaryGP che ha vissuto nel finale i momenti più incandescenti. Minardi '#Ferrari dev… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Lewis Hamilton chiude il tour de force di quattro GP in cinque settimane con un’altra importantissima vittoria in Ungheria, portando a 24 i punti di vantaggi sul diretto avversario Sebastian Vettel. Hamilton è il pilota più in forma al volante della vettura migliore supportato anche dal suo valido scudiero, Valtteri Bottas, che si è reso … L'articolo: “Duein Ungheria” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.