Milano | polizia sgombera stabile occupato da collettivo Lambretta

Milano : De Corato incontra Polizia penitenziaria : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha espresso solidarieta' agli agenti di Polizia penitenziaria del carcere di San Vittore aggrediti nei giorni scorsi. "Siamo all'ennesima aggressione a San Vittore ed anc

Milano : un anno di stalking contro la ex - arrestato dalla polizia : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna ed era diventato il suo stalker. Il 52enne la seguiva, aggredendola spesso davanti al figlio, ai vicini di casa e ai colleghi di lavoro. La situazione era diventata a tal punto insostenibile che la donna viveva in uno stato di ansia costante, senza riuscire a dormire la notte. La denuncia ...

Milano - incidente Tangenziale est motociclista in coma / La Polizia di Arcore indaga sulla dinamica : Milano, incidente Tangenziale est motociclista in coma: la Polizia stradale di Arcore indaga sui rilievi dello schianto per cercare di capire le dinamiche di quanto accaduto. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:38:00 GMT)

Milano - cane rischia di annegare : polizia e vigili del fuoco lo salvano : Questa mattina la polizia di Stato e i vigili del fuoco hanno salvato un cane scivolato nel Lambro meridionale: il lupo cecoslovacco, di nome Wallace, era rimasto incastrato tra i rifiuti delle acque del “Lambrett” e stava affogando. A dare l’allarme è stato il proprietario. I poliziotti delle Volanti del Commissariato Porta Ticinese e dell’Upg si sono precipitati sul posto: gli agenti hanno cercato Wallace seguendo la ...

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) (2) : (AdnKronos) – In particolare, spiegano gli investigatori, “la rielaborazione dei risultati investigativi” dell’attività svolta dalla squadra mobile di Como, “alla luce delle nuove informazioni e delle nuove attività tecniche disposte dalla Procura di Monza”, titolare del fascicolo processuale, “hanno consentito di acquisire un evidente quadro probatorio” a carico del 47enne. Lo scorso giovedì, ...

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) (3) : (AdnKronos) – Il delitto sarebbe maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un litigio per futili motivi: “La morte del Deiana sarebbe stata provocata da diverse coltellate”, inferte dal 47enne durante la lite. E dunque, “sulla scorta degli evidenti elementi probatori a carico dell’indagato, la Procura di Monza ha disposto il fermo”. Sul luogo del delitto è intervenuta la ...

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) : (AdnKronos) – L’uomo, residente a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, è stato arrestato in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Monza, per il reato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Assieme a lui, è stato indagato a piede libero anche un 50enne che lo avrebbe aiutato a seppellire il corpo. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile di Como e Milano, ...

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) : (AdnKronos) – L’uomo, residente a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, è stato arrestato in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Monza, per il reato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Assieme a lui, è stato indagato a piede libero anche un 50enne che lo avrebbe aiutato a seppellire il corpo. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile di Como e ...

Milano - blitz di carabinieri e polizia locale a Rogoredo : Milano, askanews, - Quarantatre persone controllare e quattrodenunciate. È il bilancio del blitz dei carabinieri del comandoprovinciale di Milano e dalla polizia locale nei pressi del"boschetto" di ...

Milano : controlli a stazione Rogoredo di carabinieri e polizia locale (2) : (AdnKronos) - Al termine del servizio di controllo di carabinieri e polizia locale al 'boschetto' di Rogoredo e nella zona di Porto di Mare, sono state controllate complessivamente 43 persone: due italiani di 38 e 47 anni sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza foglio di via dal ter

Milano - maxi controllo di Carabinieri e Polizia locale nel boschetto di Rogoredo tra tossici e degrado : Sono 43 le persone controllate durante il blitz organizzato questa mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Milano e dalla Polizia locale all’interno del boschetto di Rogoredo, ormai famosissima piazza di spaccio milanese. Due italiani di 38 e 47 anni sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via dal territorio comunale, mentre un 25enne marocchino e un 36enne georgiano per inosservanza delle disposizioni concernenti gli ...

Milano. Agenti della Polizia Locale feriti da un marocchino occupante abusivo : “Esprimo solidarietà agli Agenti della Polizia Locale di Milano, che questa mattina sono rimasti feriti durante un’operazione che li ha

Milano : si dà fuoco in strada davanti alla polizia : Si è dato fuoco a Milano, in strada, il giovane di 29 anni poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda del capoluogo. A dare l'allarme nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, sono stati dei passanti che hanno visto un ragazzo che armeggiava con una tanica di benzina all'angolo fra viale Zara e via Laurana. Il 29enne, di origini marocchine secondo le prime informazioni, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile per poi ...

Milano - uomo si dà fuoco in strada davanti alla polizia (FOTO) : A Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana, un uomo si è dato fuoco in strada. L'accaduto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e, stando alle notizie riportate dai media locali, il ferito è un egiziano, adesso ricoverato al Niguarda. L'uomo è stato portato d'urgenza - poiché in gravissime condizioni di salute [VIDEO] - presso il reparto ustionati dell'ospedale, uno dei migliori nell'interland lombardo. La scelta di darsi fuoco ...