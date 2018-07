Milan | retroscena Higuain | senza Caldara Leonardo faceva saltare tutto

Milan - il retroscena su Bonucci alla Juve : già a dicembre... : Il rapporto tra il Milan e Leonardo Bonucci è al capolinea. Già a fine dicembre scorso, scrive La Gazzetta dello Sport , il difensore sentiva puzza di bruciato sul fronte societario, poi ha resistito per giocarsela fino in fondo. Ma quando la dirigenza cinese ha fatto spazio a Elliott non sono state fatte ...

Juve - ecco un retroscena sul blitz del Chelsea a Milano : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di mercoledì sera si è tenuto a Milano il blitz di Marina Granovskaia con il ds della Juventus, Fabio Paratici. La donna di punta del Chelsea sta trattando Rugani e Higuian con i ...

Benzema al Milan?/ Ultime notizie - retroscena Sky Sport : incontro solo con intermediari : Il nome di Benzema accostato al Milan in sede di calciomercato: nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra i rossoneri e l'entourage dell'attaccante del Real Madrid. (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Milan - retroscena Morata : le ultimissime novità sulla trattativa : Alvaro Morata tra i più chiacchierati del calciomercato, il nome dello spagnolo accostato con insistenza al Milan: c’è stata una cena “galeotta”… Il Milan, dopo la scorsa stagione pessima dal punto di vista realizzativo, è alla ricerca di un centravanti da 25 gol in stagione. Ovviamente alcuni uomini partiranno, di certo Kalinic destinato all’Atletico Madrid. In entrata invece l’idea Higuain potrebbe ...

Tuttosport Milan - fax di Yonghong Li ad Elliott : il retroscena : Il pool di avvocati appartenenti allo studio internazionale K&L Gates è volato da Londra al Lussemburgo dove hanno sede sia la Rossoneri Sport Investment Lux , che detiene le quote del Milan , e sia ...

Milan - la sentenza Uefa slitta ancora : il retroscena - ecco perché temporeggiano : Attesa, anzi attesissima, la sentenza Uefa sul Milan slitta ancora: la camera giudicante ha scelto di prendersi ancora qualche ora prima di stabilire con che sanzioni colpire il club rossonero per le ...

Ora o mai più - Donatella Milani conferma il suo ritiro - al suo posto Francesca Alotta (Retroscena Blogo) : UPDATE 8 giugno 2018Con un post pubblicato su Facebook, Donatella Milani conferma la nostra indiscrezione. Dunque, la sua partecipazione al programma di Amadeus sarà limitata solo alla prima puntata in onda stasera (e registrata una settimana fa) su Rai1. Al suo posto, secondo quanto ci risulta, dalla seconda puntata (si registrerà stasera) ci sarà Francesca Alotta.Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia' su internet e testate ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - Francesca Alotta al posto di Donatella Milani? : Alla vigilia della messa in onda della prima puntata di Ora o mai più, previsto a partire da domani su Rai1 con la conduzione di Amadeus, giunge voce a Blogo di un forfait tra i concorrenti in gara. Secondo quanto ci risulta, infatti, Donatella Milani dovrebbe essere sostituita da Francesca Alotta. Confermato il resto del cast formato da Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Valeria Rossi e Stefano ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul futuro Video : Il Milan pensa gia' alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...