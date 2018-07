Milan-Higuain | ecco l’esito del summit “infinito” di questa notte

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Higuain-Milan : il fratello vede Leonardo. Se dice sì - Bonucci alla Juve e Caldara a Milano : L'ultimo tassello della maxi operazione Milan-Juventus su Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara potrebbe aggiustarsi a breve. In questi minuti il fratello agente del Pipita sta ...

Milan-Higuain - Gonzalo a colloquio con Leonardo : le prossime ore decisive per il passaggio dell’argentino ai rossoneri : Sono ore calde per il passaggio di Gonzalo Higuain al Milan, dopo l’incontro con la Juventus l’attaccante a colloquio con Leonardo Queste ore potrebbero essere decisive per il passaggio di Gonzalo Higuain dalla Juventus al Milan. Dopo l’incontro tra il procuratore-fratello dell’attaccante e l’argentino (appena tornato dalle vacanze) con la società bianconera, Nicolas Higuain è a colloquio con Leonardo. Il ...

Milan - Higuain ha contattato diversi rossoneri : Gonzalo Higuain , attaccante della Juventus , si avvicina al Milan . Sarà decisivo il confronto con Leonardo , neo dirigente rossonero, per mettere tutto nero su bianco. Come riporta Sky Sport , il Pipita nei giorni scorsi ha sentito diversi giocatori rossoneri per avere un primo confronto.

Juventus - arriva Higuain : l’attaccante scuro in volto - pensa già al Milan [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, primi allenamenti con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il saluto ha scatenato la reazione dei fan. Nelle ultime ore è arrivato a Torino anche Gonzalo Higuain, presente anche il centrocampista Bentancur. Il Pipita è sembrato scuro in volto, nemmeno un sorriso per l’attaccante argentino sempre più vicino al trasferimento al Milan. GUARDA IL VIDEO ...

“Pazzo affare” Juventus-Milan - c’è l’accordo : tutte le novità su Caldara - Bonucci ed Higuain : Juventus-Milan prosegue l’asse tra i due club, le ultime novità che arrivano dal fronte mercato parlano di accordo tra le parti, ma manca ancora qualcosa… L’affare Juventus-Milan galoppa e gli aggiornamenti che arrivano in chiave mercato sono davvero importanti. C’è l’accordo su quasi tutti gli aspetti dell’affare… quasi, appunto. Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto in merito alla querelle che ...

Guidolin : "L'Inter sarà l'anti-Juve. E se Higuain va al Milan..." : La Juve con CR7 pare imbattibile: scudetto già assegnato? «In Italia la Juve è davanti a tutti da anni e oggi con Ronaldo si è messa alla pari dei top club d'Europa, ma il calcio rimane uno sport ad ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...