Migranti | una nave italiana li soccorre e li riporta in Libia

Centootto Migranti soccorsi e respinti in Libia da una nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

Accoglienza Migranti - Alpe richiama la Presidente ad una maggiore condivisione nelle scelte : Le politiche dell'Accoglienza e dell'immigrazione dovrebbero essere al centro dell'attività quotidiana della politica'. Il Galletto ricorda, quindi, come in Valle d'Aosta il bando che è stato ...

Migranti - immagina di alzarti una mattina e di essere diventato invisibile : di Andrea Taffi Chiedo a un amico che cosa ne pensa della questione dei Migranti e lui mi risponde: “immagina di alzarti una mattina e di essere diventato invisibile. Tu, però, non lo sai ancora. Se hai una moglie, lo scopri quando lei ti cercherà per la casa e tu dietro a urlare che sei lì. Io non sono sposato. Se sei di quelli che vanno a lavorare presto, lo scoprirai quando, dopo averlo salutato sul marciapiede della stazione, il tuo ...

Salvini : «Bassa natalità una scusa per importare Migranti» : Il ministro, riporta il Times , vede la bassa natalità come il problema numero 1 che l'Italia - con la seconda più vecchia popolazione al mondo - si trova ad affrontare. 'Noi - ricorda - abbiamo ...

Orban raduna le destre dell'Ue per la democrazia anti-Migranti e anti-comunisti : Orban chiama a raccolta i partiti dell'Europa. O meglio i partiti di destra dei Paesi dell'Ue. E li invita a puntare tutte le loro forze sulle prossime elezioni comunitarie che si terranno nel 2019. L'...

Migranti - Arci : “La delibera di Salvini è una follia - produrrà altra illegalità” : Arci è intervenuta sulla delibera per il contenimento della spesa per i richiedenti asilo, emanata dal ministro degli Interni Matteo Salvini: "Obbligare le persone a non far nulla per lunghi periodi, vuol dire infierire sullo stato di precarietà, sfiducia e vulnerabilità che spesso accompagna le condizioni di chi chiede asilo".Continua a leggere

Crotone - 54 Migranti sbarcano in spiaggia a bordo di una barca a vela : bagnini e bagnanti li soccorrono : Questa mattina, un gruppo di migranti è sbarcato sulla spiaggia tra Capopiccolo e Sovereto, a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. I migranti, in tutto 54, hanno raggiunto la costa calabrese con una piccola barca a vela lunga 16 metri. All'arrivo, sono stati aiutati da bagnini e bagnanti presenti sul luogo.Continua a leggere

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Da 13 giorni una nave con 40 Migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Migranti - Open Arms : "Nessuna denuncia contro l'Italia" : "Visto quanto riportato oggi su diversi organi di stampa, ci preme precisare che nessuna denuncia è stata presentata nei confronti del governo italiano né della sua Guardia Costiera ". Lo precisa la ...

Migranti - Open Arms : "Nessuna denuncia contro Italia"/ Ultime notizie - Libia contro la Ong : "solo calunnie" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Migranti - 15 sbarcano a Lampedusa con una piccola imbarcazione : Palermo, 21 lug., askanews, - Una piccola imbarcazione con a bordo 15 Migranti è approdata ieri sera a Lampedusa dopo essere stata intercettata da una motovedetta della Guardia costiera a poche miglia ...

