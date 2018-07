Migranti soccorsi e riportati in Libia | primo respingimento di una nave italiana

Gallipoli - 47 Migranti soccorsi sull'isola di Sant'Andrea : nessuna traccia degli scafisti : Del gruppo di migranti fanno parte anche dieci minorenni. Si supponeche siano giunti in Puglia con una barca più grande e portati sull'isolotto con un secondo natante

Oltre 100 Migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare. ...

Centootto Migranti soccorsi e respinti in Libia da una nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

Spagna - Migranti sbarcano in spiaggia. Soccorsi dai bagnanti : Un gruppo di migranti sabato è sbarcato sulla spiaggia di Zahora, nel sud della Spagna. I bagnanti si sono prodigati per prestare i primi Soccorsi.Continua a leggere

Mille Migranti soccorsi dalla Spagna : 15.23 Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi Mille migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Le imbarcazioni soccorse sono state oltre 60, per la maggior parte gommoni. Il giro di vite in Libia rende ora più difficile raggiungere le coste italiane e ora molti migranti tentano altre rotte, per lo più dalle coste algerine o marocchine in direzione della Spagna.

56 Migranti sono stati soccorsi dai bagnanti in spiaggia a Isola Capo Rizzuto : Erano su una barca a vela, le persone in spiaggia li hanno accompagnati a terra e gli hanno dato acqua, succhi di frutta e qualcosa da mangiare The post 56 migranti sono stati soccorsi dai bagnanti in spiaggia a Isola Capo Rizzuto appeared first on Il Post.

Migranti - in 56 sbarcano in spiaggia a Isola di Capo Rizzuto/ Ultime notizie : soccorsi da bagnini e turisti : Migranti, in 56 su veliero sbarcano in spiaggia a Isola di Capo Rizzuto. Ultime notizie: soccorsi da bagnini e turisti prima dell'intervento della Croce Rossa di Crotone(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 20:18:00 GMT)

Migranti - 56 arrivano in spiaggia a Isola Capo Rizzuto : soccorsi da turisti e bagnini : Sono arrivati sulla spiaggia di Soverato e sono stati soccorsi dai bagnanti. E’ accaduto a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, dove 56 Migranti siriani e iracheni sono approdati a bordo di una barca a vela lunga 16 metri, che ha raggiunto la costa calabrese senza essere intercettata. Il gruppo – costituito da 39 uomini, 6 donne e 11 bambini – è stato soccorso da bagnini e vacanzieri di due villaggi turistici, Capo Piccolo e Cala ...

Migranti : Delrio - ostacolare soccorsi scelta disumana : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘I dati dei Migranti morti in mare nelle ultime settimane forniti dall’Oim e dall’Acnur condannano le scelte del governo: ostacolare i soccorsi nel momento in cui partire è più rischioso è una scelta disumana”. Così il capogruppo del Pd alla Camera, Grazino Delrio, commenta i dati forniti dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni e dall’Alto Commissario ...

Mille Migranti soccorsi in Spagna : ROMA, 22 LUG - Quasi Mille migranti sono stati soccorsi da venerdì scorso mentre cercavano di raggiungere le coste spagnole in 51 imbarcazioni. È il bilancio diffuso dall'agenzia di stampa iberica Efe.

Migranti - soccorsi 66 tunisini al largo di Pantelleria : Migranti, soccorsi 66 tunisini al largo di Pantelleria Migranti, soccorsi 66 tunisini al largo di Pantelleria Continua a leggere L'articolo Migranti, soccorsi 66 tunisini al largo di Pantelleria proviene da NewsGo.

Migranti : sbarcati a Trapani 57 soccorsi ieri. Libici smentiscono Open Arms : Erano stati raccolti in mare da due motovedette della guardia costiera italiana e della guardia di finanza. 'Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi di una donna e un bambino senza vita' dichiara la ...

Migranti - sbarco nella notte di 66 tunisini soccorsi a largo di Pantelleria : Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due ...