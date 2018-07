Migranti | Salvini | Guardia Costiera libica ne ha salvati 611

«Nave italiana riporta Migranti in Libia» Salvini : «Non è vero. Male informati» : Il salvataggio a due settimane dalla vicenda della Vos Thalassa. La denuncia di Fratoianni (Leu): «Violato il diritto internazionale». E il ministro dell’Interno replica su Facebook

«Nave italiana riporta Migranti in Libia» Ma Salvini : «Non è vero. Male informati» : Il salvataggio a due settimane dalla vicenda della Vos Thalassa. La denuncia di Fratoianni (Leu): «Tripoli non è un porto sicuro, violato il diritto internazionale». E il ministro dell’Interno replica su Facebook

Tra i parlamentari Cinque Stelle c'è chi non ne può più della linea Salvini sui Migranti : Allo stesso modo sarebbe semplicistico pensare che tutto ciò accada solo adesso' 'Tutti noi, a partire dal mondo politico, abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto ...

Migranti - Salvini : scafisti perdono soldi : 9.56 "La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! #portichiusi e #cuoriaperti". Così su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

E Fico incontra gli anti-Salvini : "Migranti? Non puoi lasciarli in Libia" : E ai manifestanti che gli chiedevano conto della politica dei porti chiusi di Salvini, ha glissato assicurando che 'fino a questo momento, per tutte le navi rimaste in mare più del dovuto, è stata la ...

Migranti e criminalità - c'è davvero un allarme come dice Salvini? : Ciò accade in quanto quella comunità diventa parte integrante dell'economia e della società italiana. Di conseguenza diminuisce il rischio per i suoi membri di finire in carcere. Gli ucraini hanno un ...

“Io - cristiana - dico sì ai Migranti”. Il sit in solitario dell’anziana trentina contro Salvini : Una donna trentina di 83 anni ha organizzato un sit in solitario davanti alla chiesa di Arco. Una conoscente: "Mi ha detto che lei il fascismo se lo ricorda e che il razzismo di oggi le ricorda il razzismo di ieri".Continua a leggere