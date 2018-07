Migranti salvati e riportati in Libia da una nave italiana

Migranti : Salvini - 611 salvati da Guardia Costiera - avanti cosi' : "La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le ONG protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! #portichiusi e #cuoriaperti". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Migranti - Fico premia la Guardia costiera : «Mille salvati - grazie» : Il presidente della Camera plaude all’intervento nel Mediterraneo: a loro un plauso doveroso. E alla cerimonia del Ventaglio: «Lego la mia presidenza ad una legge che porti all’acqua pubblica»

Migranti - nave con 40 salvati a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo : “Ma Tunisia - Italia e Malta non la accolgono” : Una nave tunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso a bordo circa 40 Migranti, è bloccata da giorni al largo della costa tunisina perché né la Tunisia, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una ...

600 Migranti in "condizioni atroci" salvati nel deserto : missione di Tajani in Niger : Quasi 600 migranti africani, "respinti" dall'Algeria e salvati nel deserto, sono arrivati a metà settimana nel nord del Niger. Lo ha riferito oggi un funzionario locale della città di Agadez, definendo...

Conte : a Francia e Malta 100 dei Migranti salvati nel Mediterraneo : Conte: a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel Mediterraneo Le 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri Paesi europei". Disposto fermo dei due indagati per caso ...

I 450 Migranti nuovo barcone si sono lanciati in mare - salvati : Roma, 14 lug., askanews, - Si sono lanciati in mare alla vista delle 3 motovedette della Guardia Costiera e a quella della Guardia di Finanza che pattugliavano la zona i 450 migranti del barcone ...

Salvati 75 Migranti - erano su veliero : 22.16 Crotone accoglie 75 migranti Salvati da due motovedette: una della Guardia costiera Capitaneria di porto che ha fatto salire a bordo 9 donne e 17 minori e l'altra della Guardia di Finanza che ha trasportato 49 uomini. I migranti, curdi iracheni,erano su una barca a vela partita presumibilmente dalle coste turche e intercettata a 12 miglia dalla costa al largo di Isola Capo Rizzuto, dove i migranti saranno trasferiti nel Cara locale. Lo ...

Lampedusa - 31 Migranti salvati in mare : Roma, 13 lug., askanews, - Trentuno migranti sono stati recuperati in mare a una decina di miglia da Lampedusa, dove erano giunti a bordo di un barchino. Il recupero è avvenuto da parte di motovedette ...

Migranti salvati - Toninelli : “Nave Diciotti in Italia entro 15 ore” : Migranti salvati, Toninelli: “Nave Diciotti in Italia entro 15 ore” Migranti salvati, Toninelli: “Nave Diciotti in Italia entro 15 ore” Continua a leggere L'articolo Migranti salvati, Toninelli: “Nave Diciotti in Italia entro 15 ore” proviene da NewsGo.

67 Migranti salvati. Frizioni Salvini-Toninelli su sbarco - poi allentate in serata : Diventa un caso il recupero di 67 persone soccorse da una nave privata battente bandiera italiana e poi trasferite sulla 'Diciotti' della guardia costiera.'Non possiamo sostituirci ai libici' ...

