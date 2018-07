Migranti riportati in Libia su ordine partito dall' Italia La Guardia Costiera

Oltre 100 Migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare. ...

Salvini : 156 Migranti riportati indietro dalla Guardia libica : Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica Continua a leggere L'articolo Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica proviene da NewsGo.

Migranti - allarme Unhcr : 2.500 riportati in Libia in 7 giorni : La situazione dei Migranti riportati a terra in Libia "è in drammatico aumento" : solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e ...