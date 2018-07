Migranti | Palazzoto Leu | “Nave italiana ha attuato respingimento | Salvini continua a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Erasmo Palazzotto, in sala conferenze della Camera dei Deputati, attacca il governo: “Il ministro dell’Interno non puòre a non rispondere alle questioni che gli poniamo. Nel Mediterraneo c’è una nave battente bandierache attua uncollettivo vietato dal diritto internazionale. L’Italia deve farsi carico della legalità e assicurare la sicurezza delle persone e non deve essere complice dei crimini libici. Razzismo? Le istituzioni lo negano e lo legittimano. Serve un’assunzione di responsabilità.ndo così si divide il paese e la violenza è alimentata dalle parole d’odio instillate da chi sta al governo”. L'articolo(Leu): “Navehaa non rispondere nel merito” proviene da Il Fatto Quotidiano.