Migranti | nave italiana soccorre 108 persone | ' Riportate in Libia'

Centootto Migranti soccorsi e respinti in Libia da una nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

Nave con 40 Migranti a bordo : dopo 18 giorni Tunisia acconsente a sbarco : Sbarcherà finalmente nel porto di Zarzis, in Tunisia, la Nave commerciale Sarost 5, dopo diciotto giorni di stallo a causa del rifiuto di tutti gli stati europei e di Malta di accogliere i 40 migranti a bordo. Il premier tunisino Chahed ha acconsentito allo sbarco per "motivi umanitari" e accoglierà i 40 migranti.Continua a leggere

Migranti - nave bloccata al largo della Tunisia - l’ong : “Rischio aborto per le donne incinte - serve sbarco immediato” : Le due donne incinte presenti a bordo della nave Sarost 5, bloccata da oltre due settimane nel Mediterraneo, rischiano di perdere i bambini che portano in grembo se non saranno sbarcate. A lanciare l’allarme è l’ong WatchTheMed Alarmphone, dopo che la Mezza Luna Tunisina, corrispondente alla nostra Croce Rossa, ha raggiunto il vascello e visitato le due donne. “Hanno bisogno di soccorso medico immediato. È urgente inoltre ...

Da 13 giorni una nave con 40 Migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Migranti - giunta a Palma nave Open Arms : 13.28 La Open Arms,la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca,con a bordo la donna camerunense salvata il 17 luglio a 80 miglia dalle coste libiche, insieme alle salme di una donna e un bambino, lasciati morire in mare dalla Guardia Costiera libica, secondo la denuncia della Ong. "La nave dopo quattro giorni di navigazione entra finalmente nel porto sicuro di Palma di Maiorca",twitta Oscar Camps fondatore della ...

