Migranti | 44 nel Siracusano a bordo di barca a vela dalla Turchia

Sfruttamento giovani Migranti - 8 indagati nel Palermitano : Sfruttamento giovani migranti, 8 indagati nel Palermitano Secondo le indagini, i minori non accompagnati ospiti di una struttura d'accoglienza sarebbero stati impiegati in nero in pizzerie e campi agricoli. Interdetti dall'esercizio commerciale i presunti responsabili Parole chiave: ...

Arco - sit-in dell'83enne : "Sì ai Migranti in paese e nella mia casa" : Ha passato due ore, durante la mattinata di ieri, seduta su una sedia davanti al portone della chiesa di Arco, in provincia di Trento. In mano un cartello, scritto in rosso, con una scrittura decisa. Chi passava dalla piazza di Arco poteva leggere quelle poche parole: "Io cristiana dico si ai migranti, nel mio paese e nella mia casa".La donna, che ha messo in atto il suo sit-in solitario, è del 1935 e ha i capelli bianchi. Ma, nonostante l'età, ...

Accoglienza Migranti - Alpe richiama la Presidente ad una maggiore condivisione nelle scelte : Le politiche dell'Accoglienza e dell'immigrazione dovrebbero essere al centro dell'attività quotidiana della politica'. Il Galletto ricorda, quindi, come in Valle d'Aosta il bando che è stato ...

Spagna salva 123 Migranti nello Stretto : MADRID, 29 LUG - I Servizi di soccorso marittimo spagnoli hanno soccorso questa mattina 123 migranti su 12 differenti barconi nello Stretto di Gibilterra. Tra venerdì e sabato erano state salvate ...

Ancora spari contro Migranti - nel Vicentino e a Caserta : Ancora due migranti feriti da spari. Dopo la piccola nomade che è in gravi condizioni a Roma, i pallini di due armi ad aria compressa hanno preso di mira stavolta un operaio di Capoverde a Cassola, ...

Con a bordo 47 Migranti si era arenata nelle acque di Lido Pizzo. Oggi la rimozione della barca - : Si era arenata lo scorso 23 luglio, con a bordo 47 migranti di nazionalità pakistana, tra cui otto minori, nelle acque antistanti Lido Pizzo a Gallipoli e, nella giornata di Oggi, i militari della ...

Migranti : nuovo sbarco nel sud Sardegna : ANSA, - IGLESIAS, 27 LUG - nuovo sbarco di Migranti nel sud Sardegna. Intorno alle 11 un barchino lungo sei metri, con a bordo sette algerini - tra i quali una donna e una bambina - è stato ...

Migranti : Oim - oltre 1.500 morti nel Mediterraneo nel 2018 : ANSAmed, - GINEVRA, 27 LUG - Sono oltre 1.500 i Migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di giungere in Europa. Lo rende noto l'Oim , Organizzazione internazionale per le ...

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi : Migranti, Oim: nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l’organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone morte nel Mediterraneo Parole chiave: ...

Migranti : Toninelli - ora più strumenti a G. Costiera per salvare vite : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Daremo nuovi strumenti e più tecnologia per consentire alla nostra @guardiaCostiera di salvare vite umane ed espletare al meglio i suoi molteplici compiti”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrasturtture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Grazie a norma decreto #motovedette, le capitanerie potranno utilizzare droni per attività di controllo, ricerca e soccorso”, ...