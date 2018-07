Microsoft | nuovo brevetto per un headset misurapressione

Windows 10 : Microsoft potrebbe aggiungere un nuovo supporto nativo alle macchine virtuali : La build 18204 sbarcata poche ore fa nel canale Skip Ahead del programma Insider, a quanto pare, nasconde una novità che ufficialmente non è stata segnalata da Microsoft. Andando in Pannello di Controllo>Programmi e funzionalità>Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows, l’utente Twitter Tero Alhonen ha constatato l’aggiunta di una nuova e curiosa voce all’interno del menu che recita Virtual Machines. ...

Windows 10 : Microsoft brevetta un nuovo Control Center : Secondo una domanda di brevetto presentata nel mese di gennaio del 2017 e pubblicata la scorsa settimana, Microsoft potrebbe introdurre in Windows 10 un nuovo Control Center.-- Non è certamente la prima volta che incontriamo questa indiscrezione poiché già un anno fa il Colosso di Redmond, in occasione del rilascio di una nuova build Insider Preview, per pochi istanti pubblicò presumibilmente per errore sul proprio blog ufficiale uno strano ...

Microsoft alla Gamescom : “In arrivo hardware nuovo”/ Ma non si tratta di una console : forse il joypad elite? : Microsoft alla Gamescom: “In arrivo un hardware nuovo”. Ma non si tratta di una console: forse il tanto chiacchierato quanto atteso joypad elite? Staremo a vedere il prossimo mese(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:44:00 GMT)

Microsoft : "nuovo hardware Xbox alla Gamescom" - poi cancella ogni riferimento : Aggiornamento:Microsoft tiene a precisare che il riferimento al nuovo hardware Xbox è stato frutto di un errore nella revisione dei testi pubblicati sui canali ufficiali di Microsoft. Xbox Wire presentava il testo originariamente previsto per l'annuncio della presenza di Xbox alla Gamescom, mentre l'articolo di MajorNelson.com è stato aggiornato per garantire l'accuratezza dell'annuncio.In ogni caso, l'azienda conferma, questa volta in via ...

Microsoft : "nuovo hardware Xbox alla Gamescom" - poi cancella ogni riferimento : Con un lungo post apparso sul blog ufficiale Xbox, Microsoft ha voluto annunciare in pompa magna la sua partecipazione alla Gamescom 2018 anticipando le tante novità che potremo scoprire proprio in occasione della kermesse di Colonia, che si terrà a partire dal prossimo 21 agosto.Oltre a svelare che saranno ben 25 i videogiochi che potranno essere provati nell'enorme stand di Microsft, il post ha sorpreso i lettori anticipando l'annuncio di ...

Nuovo hardware Microsoft alla Gamescom 2018 e 25 giochi per Xbox One : Microsoft ha svelato tutto ciò che ha in programma per la Gamescom di Colonia. Inside Xbox andrà in onda il 21 agosto alle 16:30 (ora italiana) e di recente Major Nelson ha confermato che Microsoft presenzierà alla Gamescom per svelare tutte le novità in arrivo legato al brand Xbox. Per l'occasione la casa di Redmond ha annunciato una puntata speciale dello show Inside Xbox, che sarà trasmessa proprio in diretta dalla famosa fiera. Proprio ...

Microsoft sta lavorando ad un nuovo smartphone…con Android [Rumor] : Se da un lato Microsoft è un’azienda molto attiva per il cloud, i computer quantistici, l’Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la produttività aziendale, l’istruzione, il gaming e i PC Windows, dall’altro non può certamente abbandonare il segmento degli smartphone che raggiunge due miliardi di utenti. Il Colosso di Redmond ha provato, con Windows Phone, a produrre degli smartphone dotati del proprio sistema ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Microsoft ha annunciato il nuovo controller "Sport White Edition" per Xbox One : Microsoft ha annunciato un nuovo controller wireless per Xbox One chiamato Sport White Edition che, come potete vedere più in basso, si presenterà con un bellissimo ed elegante design bianco insieme a un impugnatura gommata. Come segnala Gamingbolt, è interessante notare che il nuovo controller ufficiale proporrà, per la prima volta, i pulsanti A, B, X e Y senza colori, bensì tutti grigi, anche se accompagnati, più al centro, da piccoli punti ...

Microsoft : inaugurazione di un nuovo Store in Taiwan : Il colosso di Redmond espande la sua catena di negozi aprendo un Microsoft Store direttamente a Taipei, la capitale di Taiwan. Store L’apertura del nuovo Store marchiato Microsoft guiderà l’espansione del brand Surface nella zona della RDC. Insieme ai prodotti Surface e relativi accessori, saranno commercializzati diversi prodotti del brand Xbox. In precedenza, il Colosso di Redmond, aveva espanso il mercato dei Surface a Taiwan, ma l’apertura ...

Microsoft è al lavoro su un nuovo HoloLens? : Dopo aver cancellato in via ufficiale lo sviluppo di HoloLens 2, sembra che Microsoft sia tornata al lavoro su un nuovo visore per la realtà aumentata, che stando a quanto appare in un brevetto avrebbe un campo visivo significativamente maggiore alla prima versione di HoloLens.Come segnala IGN, l'utente Twitter WalkingCat avrebbe scovato un nuovo brevetto depositato dalla compagnia, che proverebbe come il campo visivo del nuovo dispositivo sarà ...

Nuovo record per Microsoft Edge : superati i 5 milioni di download su Android : Microsoft Edge per Android e iOS è una delle applicazioni che meglio esprime la nuova politica della società guidata da Satya Nadella adottata in ambito smartphone.-- Dopo la dismissione di Windows 10 Mobile, Microsoft ha deciso di rafforzare la propria presenza sui sistemi operativi un tempo suoi concorrenti quali Android e iOS portando i suoi servizi e integrandoli perfettamente con l’universo Windows 10, Office e Azure. Edge è un browser ...

Microsoft Launcher : rilasciato un nuovo aggiornamento per la beta : L’applicazione in beta di Microsoft Launcher si è aggiornata pochissime ore fa per gli smartphone Android alla versione 4.11.0.44005 portando diverse novità interessanti. Changelog Famiglia – Ora i genitori possono mostrare o nascondere i propri figli nella card Famiglia. Miglioramenti lettura news – Implementati diversi miglioramenti relativi alla lettura delle notizie quando si usa il browser Microsoft Edge. Più personalizzazione per la ...