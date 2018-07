: #Mibact: stop domeniche gratis a musei - CyberNewsH24 : #Mibact: stop domeniche gratis a musei -

"Dopo l'estate elimineremo legratuite nei". Lo annuncia il ministro dei Beni culturali, Bonisoli, alla Biblioteca Nazionale di Napoli. "Le-spiega- andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l'estate non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno.Lascerò maggior libertà ai direttori, se vogliono mettere una domenica gratuita non c'è niente di male, ma quando obbligo a farla non va bene".(Di martedì 31 luglio 2018)