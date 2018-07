Mia Khalifa | la pornostar colpita al seno da un disco da hockey | “L’ho sentito sgonfiarsi”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Quello che è successo a Mia, una delle più celebridel canale web PornHub, durante una partita diha dell’incredibile: stava assistendo ai playoff dei Capitals quando illanciato da uno dei giocatori l’ha, centrando in pieno il suo prorompenterifatto. “Ero seduta dietro il vetro durante la partita, mi ha preso così alla sprovvista, non avevo idea che sarebbe arrivato contro di me. Il miosinistro si è sgonfiato e ora dovrò operarmi per sistemarlo” ha raccontato in un post su Instagram. Also, I got hit in the boob with a puck during the game, and I’m 80% sure it ruptured an implant. But the good news is, I got a game used puck from a Capitals Stanley cup playoff game. Worth it. Un post condiviso da Mia K. (@mia) in data: Mag 18, 2018 at 8:46 PDT “Ho afferrato il mioe non volevo lasciarlo perché se ...