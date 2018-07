Mia Khalifa colpita al seno da un disco di hockey Protesi sgonfia per la pornostar

Disavventura per Mia Khalifa : colpita al seno da un disco da hockey : Speriamo che questo incidente non la faccia allontanare dal sano mondo dello sport. Foto: Instagram Indietro 1 of 5 Avanti Consigliato Le Donatella, Giulia posa in topless: il fidanzato è infuriato

Mia Khalifa - la pornostar colpita al seno da un disco da hockey : “L’ho sentito sgonfiarsi” : Quello che è successo a Mia Khalifa, una delle più celebri pornostar del canale web PornHub, durante una partita di hockey ha dell’incredibile: stava assistendo ai playoff dei Capitals quando il disco lanciato da uno dei giocatori l’ha colpita, centrando in pieno il suo prorompente seno rifatto. “Ero seduta dietro il vetro durante la partita, mi ha preso così alla sprovvista, non avevo idea che sarebbe arrivato contro di me. Il mio ...

Che disavventura per Mia Khalifa! Un disco da hockey la colpisce al seno - la pornostar costretta ad operarsi : “la protesi si è sgonfiata” : Brutta disavventura per Mia Khalifa: la porno star dovrà operarsi al seno dopo essere stata colpita, durante una partita hockey, da un disco Due mesi fa durante una partita di hockey Mia Khalifa era stata colpita al seno (rifatto) da un disco. Nel bel mezzo di una partita dei playoff dei Capitan, a cui la popolare pornostar stava presenziando, un disco ha centrato la provocante donna che aveva raccontato l’episodio così: “ho ...

Mia Khalifa - la pornostar colpita al seno alla partita di hockey : 'L'ho sentito sgonfiarsi' : Un'intervento chirurgico necessario per Mia Khalifa sia per la sua salute che per il proseguo della sua carriera nel mondo dell'hard.

Dramma per la pornostar Mia Khalifa - colpita al seno da un disco durante la partita di hockey : «L'ho sentito sgonfiarsi...» : Un'intervento chirurgico necessario per Mia Khalifa sia per la sua salute che per il proseguo della sua carriera nel mondo dell'hard. Also, I got hit in the boob with a puck during the game, and I'm ...

Mia Khalifa si dà al tennis : la ex pornostar posta uno scatto sexy su Instagram - i fan impazziscono [GALLERY] : Mia Khalifa si conferma sempre più… sportiva! Dopo il basket la ex pornostar si dedica al tennis postando uno scatto hot che fa impazzire i fan di Instagram Terminata da tempo la carriera da pornostar, Mia Khalifa si sta dedicando al mondo dello sport. Dopo aver presenziato in diverse trasmissioni legate al basket NBA (tifosa dei Washington Wizards), la bella 25enne si è dedicata al mondo del tennis. Nessun ruolo da opinionista ...

Disastro Karius - la pornostar Mia Khalifa prova a consolarlo [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...