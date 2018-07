Meteo | Italia rovente ma i temporali sono in agguato

Previsioni Meteo Agosto - l’ondata di caldo sull’Europa potrebbe durare fino alla fine del mese ma l’Italia ne rimarrà ai margini [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Meteo - caldo torrido e picchi di 40 gradi su tutta l'Italia : "L'estate ora fa sul serio" : Sarà estate vera, anzi torrida, a partire da questa settimana in Italia, con l'ondata di calore forse "più forte e duratura" di quest'anno. Con un'ondata di caldo afoso in arrivo e temperature tropicali "l'estate fa ora sul serio", spiega il Meteorologo Edoardo Ferrara di 3bMeteo.com annunciando un anticiclone africano che per diversi giorni porterà i termometri a toccare punte di 37-38 gradi al Centro-nord e picchi ...

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Meteo - caldo record in tutta Italia : al Centro-Nord temperature fino a 38° - tanta afa al Sud : Teleborsa, - Dopo un avvio incerto, l'estate entra nel vivo . Un'ondata di caldo africano ha invaso l'Italia con le temperature, già bollenti, che nei prossimi giorni, si alzeranno ulteriormente. Se a ...

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...

Meteo Italia. Caldo e afa sempre più intensi : Meteo Italia. Caldo e afa sempre più intensi La settimana si chiude nel segno del bel tempo, ma s'intensifica anche il Caldo afoso

Allerta Meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Previsioni Meteo Italia weekend 28-29 luglio. Che tempo farà : L’ultimo weekend di luglio si preannuncia all’insegna del sole e del caldo su tutta Italia. Secondo le Previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 luglio, le temperature torneranno ad alzarsi riportando afa e valori superiori ai 35 gradi su tutta la penisola. Più incerta la situazione sul fronte meteo, visto che fino a sabato il maltempo dovrebbe continuare ad affacciarsi lungo lo Stivale: dopo una giornata di piogge e temporali che ...

Meteo - breve fase di tempo instabile sul Nord Italia : Meteo, breve fase di tempo instabile sul Nord Italia Tornano i temporali al Settentrione e su parte del Centro, afa in aumento. Al Sud prevale il sole

Le Previsioni Meteo per l’Eclissi totale di luna del 27 Luglio : in arrivo una grande tempesta sull’Europa - ma l’Italia dovrebbe salvarsi [DETTAGLI] : La luna si tingerà di rosso la notte tra venerdì 27 e sabato 28 Luglio quando l’Eclissi lunare più lunga del secolo sarà visibile dall’Europa. Un’eclissi totale di luna si verifica quando il satellite attraversa l’ombra terrestre. La luna assumerà una sfumatura arancione o rosso scuro, motivo per il quale si è guadagnata l’appellativo di “luna di sangue”. A differenza di un’eclissi solare, non serviranno speciali attrezzature per osservare ...

Meteo : ultime piogge - poi torna l’estate. Anticiclone Nerone pronto a infiammare l’Italia : Secondo gli esperti Meteo da oggi il tempo cambierà ancora una volta, con la rimonta dell'alta pressione che riporterà il sole più o meno ovunque. Dopo il calo degli ultimi giorni anche le temperature torneranno a misurare valori vicini o sopra i 30 gradi al Centro-Nord. Ancora qualche grado in meno invece al Sud.Continua a leggere