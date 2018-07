Meteo - emergenza caldo : oggi bollino rosso in sei città : Meteo , emergenza caldo : oggi bollino rosso in sei città Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il piano Estate sicura 2018 con un’app dedicata. LE ...

Maltempo : terminata l’emergenza Meteo a Canicattì : Maltempo in Sicilia, in particolare a Canicattì (Ag), dove da poco è terminata l’emergenza meteo. Dalle 13 si è abbattuta una “bomba d’acqua” ha allagato la dorsale cementificata del vecchio fiume Naro. La pioggia è durata un’ora ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche tutto sommato ha retto. Con vigili del fuoco, volontari della protezione civile e forze dell’ordine all’opera per eventuali ...