ilfattoquotidiano

: Metanodotto Larino-Chieti, proteste degli ambientalisti dopo autorizzazione Mise - Cascavel47 : Metanodotto Larino-Chieti, proteste degli ambientalisti dopo autorizzazione Mise -

(Di martedì 31 luglio 2018) La pubblicazione lo scorso 28 giugno del Decreto dida parte del ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi Di Maio ha messo fine alla vicenda del, ma non alle polemiche. “Un’opera strategica nel trasporto gas nel centro-sud”, a detta di chi la realizza. Ma le contrarietà sul fronte delle associazioni ambientaliste, da Legambiente al Coordinamento Trivelle Zero del Molise, passando per il Forum abruzzese dei Movimenti per l’Acqua e il Comitato No Stoccaggio Poggiofiorito, sono numerose. Viene ricordato che il tracciato attraversa 16 siti di interesse comunitario e una zona di protezione speciale, oltre all’area archeologica di Montenero. Zone sensibili sia dal punto di vista naturalistico-paesaggistico che dal punto di vista del dissesto idrogeologico. In più non sarebbe da sottovalutare il rischio sismico indotto che ...