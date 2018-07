Mestre - Pestato a sangue militante di destra

interris

: RT @ClaudioPerconte: Chissà se Mattarella dedicherà due paroline sul rischio ‘far west’ di Mestre dove dieci persone hanno riconosciuto un… - xxl12132 : RT @ClaudioPerconte: Chissà se Mattarella dedicherà due paroline sul rischio ‘far west’ di Mestre dove dieci persone hanno riconosciuto un… - interrisnews : La #violenza #politica in Italia prosegue, anche se non sempre fa #notizia come avviene invece per altri fatti di… - Lucaarggh : RT @ClaudioPerconte: Chissà se Mattarella dedicherà due paroline sul rischio ‘far west’ di Mestre dove dieci persone hanno riconosciuto un… -

(Di martedì 31 luglio 2018) L a violenza politica in Italia prosegue, anche se non sempre fa notizia come avviene invece per altri fatti di cronaca. A, fuori da un bar del centro, un giovanedi CasaPound è stato aggredito ...