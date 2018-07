Mercato Roma | si allontana N' Zonzi Monchi si fionda su Tonali

CalcioMercato Roma – Nessuna offerta per N’Zonzi : un dettaglio frena i giallorossi dall’acquisto : frena la corsa della Roma per acquisire le prestazioni di Steven N’Zonzi: il centrocampista costa troppo rispetto all’età che ha e i giallorossi non vogliono accontentare le richieste del Siviglia La ricerca dell’ultimo tassello per completare il centrocampo della Roma continua. Il primo obiettivo dei giallorossi però non sembra più essere Steven N’Zonzi. La pista che porta al francese sembra essersi raffreddata a ...

Roma : Aveva rubato in superMercato e colpito addetto sicurezza - arrestato : Roma – L’episodio risale al mese di gennaio. Un uomo, dopo essere entrato in un supermercato in zona San Basilio con un bambino nel passeggino, ha iniziato a girare tra i vari reparti; si e’ incamminato verso l’uscita senza, pero’, passare dalle casse. Immediatamente e’ scattato l’antitaccheggio. Fermato dal dipendente della sicurezza, la sua attenzione e’ andata nel vano portaoggetti del ...

CalcioMercato Roma : che portiere è Robin Olsen - il prescelto per sostituire Alisson : Dopo aver ceduto Alisson al Liverpool, la Roma in pochi giorni ha occupato lo slot libero del portiere scegliendo Robin Olsen, che in un certo senso è stato il portiere rivelazione dei Mondiali di ...

CalcioMercato - El Shaarawy è sicuro : 'Non mi muovo da Roma e non temo la concorrenza' : ... è il nostro lavoro e cerchiamo di dare sempre il massimo per la Roma", le parole dell'attaccante esterno classe 1992 rilasciate a Sky Sport . El Shaarawy ha poi proseguito: "Quando c'era da dire ...

Roma - Monchi negli Usa : vertice di Mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

Roma - vertice di Mercato a Dallas : le ultime : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , per il brasiliano Neres , Ajax, e il giamaicano Bailey , Leverkusen, ciascun club comincia la trattativa con una richiesta di 50 milioni. Per questo si ...

CalcioMercato - Roma-Florenzi : accordo. Rinnovo fino al 2023 : ROMA - Nella serata di ieri è andato in scena l'incontro tra l'agente Lucci e il ds Monchi: il tema è il Rinnovo di Florenzi che ormai è in dirittura di arrivo. Mancano solo i dettagli, ma il ...

Mercato Roma - per l'attacco spunta l'idea Marlos : Come scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport ', potrebbe tornare di moda Berardi ma anche spuntare una sorpresa come Marlos , 30 anni, brasiliano dello Shakhtar Donetsk , 22 gol in 41 ...

CalcioMercato - Roma-Florenzi : a un passo il rinnovo fino al 2023 : Incontro positivo: Alessandro Florenzi rinnoverà il proprio contratto con la Roma , in scadenza nel 2019, . Il suo agente Alessandro Lucci e il ds della Roma Ramon Monchi si sono incontrati, hanno ...

CalcioMercato Roma – Piace Bailey ma il Leverkusen lo paragona a Cristiano Ronaldo : intanto si avvicina N’Zonzi : Calciomercato Roma, si cercano un esterno e un centrocampista: per l’attacco spunta il nome di Bailey ma il Leverkusen chiede cifre folli, per la mediana si avvicina N’Zonzi Dopo il clamoroso caso Malcom, il Calciomercato della Roma si sposta su altri obiettivi. Il ds Monchi punta un esterno d’attacco e un centrocampista in grado di dare sostanza alla mediana. Per il reparto offensivo interessa il giovane Bailey, ...

CalcioMercato - Roma : Castan tratta la rescissione : Roma - Leandro Castan si appresta a lasciare definitivamente la Roma. Arrivato in giallorosso nel 2012 ma negli ultimi due anni in prestito prima al Torino e poi al Cagliari, il 31enne centrale - ...