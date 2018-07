Meloni canzona Di Maio | ll suo decreto? Altro che Dignità | doveva chiamarlo

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) "Più che, avrebbero dovutoVisibilità. Un provvedimento raffazzonato, ideologico, che provano a emendare in Parlamento, ma non funzionerà lo stesso". Giorgia, schietta come sempre, dà uncolpo di piccone alfirmato e fortemente voluto, oltre che difeso a spada tratta, da Luigi Di.Da Verona, dove si è incontrata con gli imprenditori del "produttivo Veneto" per criticare appunto la legge targata dal ministro del Lavoro a 5 stelle, il capo politico di Fratelli d"Italia ha parlato a La Stampa, calcando la mano: "Siamo tutti contro la precarietà, ma con quella misure finiranno soltanto per incrementare la disoccupazione. La verità è che il lavoro non si crea con gli editti; invece qui si inseguono ricette veterosindacali".E dopo le critiche, arrivano anche le proposte costruttive. "La nostra ricetta è un"altra: più assumi, ...