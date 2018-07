Meglio che quest' estate Salvini giochi a flipper

Mara Venier : «Meglio la domenica di Barbara che quella della Parodi». Poi sbugiarda Malgioglio : Mara Venier Mara Venier non ci gira intorno. Intervistata da Andrea Scarpa de Il Messaggero, la bionda conduttrice gongola per il suo ritorno a domenica In che sa di rivincita. “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, ancora più vecchia, pronta a condurre domenica In. Che goduria…”. La verace conduttrice non usa giri di parole nemmeno parlando della precedente edizione di domenica In ...

Uno Stato che aiuti le donne a non abortire. Fontana : "A loro direi - un figlio è Meglio farlo" : "Finora non ci sono state polemiche, né screzi, con il Movimento 5 Stelle". Lorenzo Fontana sente il sostegno della maggioranza nelle sue battaglie da ministro della Famiglia e della Disabilità, dal no al riconoscimento dei figli di coppie gay al no all'utero in affitto, dalla contrarietà all'aborto al rilancio delle politiche per i disabili."Il nostro compito sarà quello di valorizzare la famiglia composta da una ...

Micheli 'gemello diverso' di Elio : «Macerata tira fuori il Meglio di me» - VIDEO - : ... «E' stato un anno intenso, più seguivo la cronaca più non potevo dimenticare che Macerata è la città che mi ha insegnato a tirare fuori il bene, il meglio di me. E' una città che mi ha accolto a ...

M5s - Grillo : Meglio scelti a caso che eletti - nessuno scandalo : Roma, 28 lug., askanews, - Beppe Grillo insiste: la democrazia così come l'abbiamo conosciuta finora non esiste più, meglio avere persone scelte a caso che eletti. In un video su facebook, il ...

CLARA SERENI È MORTA/ Chi era? "Credo che fare qualcosa sia Meglio di non fare niente" : CLARA SERENI è MORTA, chi era? La scrittrice di Casalinghitudine aveva settantadue anni e viveva a Perugia. Era nota coma la scrittrice della diversità.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:18:00 GMT)

Due decreti 'is Meglio che one'. Salvini pensa a due pacchetti sicurezza entro l'estate : "Dipende da Mattarella" : Non uno, ma due pacchetti sicurezza, forse. Matteo Salvini sta valutando se sdoppiare il provvedimento con cui - "spero entro l'estate", dice - vuole caratterizzare la sua gestione degli Interni. Ce lo dice il ministro dopo l'audizione in commissione Affari Costituzionali al Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. Non un decreto ma forse due: perché il testo allo studio dei tecnici del Viminale sta diventando un omnibus che ...

Perché sarebbe Meglio se Gianni Brera fosse censurato : Sia censurato anche Gianni Brera. Mi sto convincendo che gli autori censurati siano i più necessari e però non credo si debbano leggere solo Kipling, Twain e Matzneff, credo si debba leggere, o rileggere, anche Brera. Sono andato a San Zenone al Po per vedere la sua tomba, dotata di portacenere per

Il Castello di Vigevano? Per il ministro del turismo Centinaio - sarebbe Meglio se fosse un hotel - più che un museo : Ahimé il nostro paese, e lo dico da amministratore, il nostro paese ha sempre vissuto di mantenimento: noi abbiamo le cose più belle del mondo ma è conservazione, noi dobbiamo conservare quello che ...

Qualche volta - per fare carriera - è Meglio fermarsi : Non molto tempo fa, è uscito un lungo articolo sul New York Times che argomentava la cosa attentamente. Raccontata in brevissimo è così: Qualche volta, per andare avanti, bisogna sapersi fermare. Ovvero, detta in altri termini, può capitare che, anziché incaponirsi, convenga stopparsi, uscire dal gioco. Lo chiamano anche «abbandono strategico» e, apparentemente, sembrerebbe un atteggiamento controintuitivo, che però porta i suoi frutti. Seth ...

Affondato il grillino Andrea Mura - velista assenteista in Parlamento - i capigruppo M5S : 'Meglio che si dimetta' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo'. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, con un video sulla sua pagina Facebook, replica alle dichiarazioni con cui il ...

