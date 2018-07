Maxi incidente sulla Nettunense | schianto tra 4 auto | ferita una coppia di fidanzati

Maxi incidente in Sardegna : morto uno dei 16enni feriti - ancora grave l’amico : Non ce l’ha fatta William Corona, uno dei due sedicenni rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale avvenuto mercoledì all'incrocio tra via Marconi e la Statale 554 a Quartu Sant'Elena. L’altro ragazzo è ancora in gravi condizioni. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che era stata sottratta ai genitori.Continua a leggere