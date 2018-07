Maurizio Cattelan | cento giovani artisti e i Sepolcri Il tema della morte nell’arte

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Soldi in cambiocittadinanza. È su questo che la Procura di Reggio Emilia sta indagando. Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, la polizia è al momento impegnata in una vasta operazione che vede coinvolti alcuni funzionari per le pratiche degli stranieri. Una funzionariaprefettura, responsabile dell'Ufficio di cittadinanza, è finita agli arresti domiciliari insieme al titolare di un'agenzia per stranieri a Guastalla. Entrambi avrebbero preso alcune mazzette dagli immigrati per facilitare loro le pratiche di ottenimentocittadinanza. Alcuni sequestri preventivi sono al momento in corso. Le forze dell'ordine stanno quindi indagando su quello che potrebbe essere un vasto sisdi corruzione