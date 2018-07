Mate X è l’eBike che coniuga potenza e convenienza

wired

(Di martedì 31 luglio 2018) Le biciclette elettriche stanno conoscendo la loro età dell’oro. Piccole, semplici da usare e comode per spostarsi in città, sono anche il mezzo prediletto di chi tiene all’ambiente. Sul mercato si trovano già tanti modelli, diversi perriali, tecnologie e costi, dalla Danimarca arriva ora l’erede dellaS già nota qualche anno fa per la trionfale raccolta fondi online e le successive 7.000 unità vendute. Il modello attuale, sempre pieghevole e a pedalata assistita, si fa in tre:X 250,X 250+ e laX 750S. Le prime due hanno un motore da 250W, possono raggiungere i 25 km/h, hanno un autonomia nell’ordine di 55 e 80 km e includendo la batteria pesano 29 kg. Il modello di punta presenta un motore da 750W e arriva a 32 Km/h ma non può essere utilizzata come una eBike in Europa, al contrario degli Stati Uniti dove le norme vigenti lo consentono. Su Indiegogo, dove a ...