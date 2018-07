MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa Al-Mansour 2017

i-filmsonline

Un viaggio tra Inghilterra, Svizzera, Germania, Isole Orcadi e Svalbard: il tutto seguendo quanto scritto in #Frankestein di M… La giovinezza di #MaryShelley, l'amore con #PercyShelley e la genesi di #Frankenstein, raccontati dalla regista sau… I luoghi di Frankenstein, tra il libro e la vita di Mary Shelley. Ispirazioni per più di un viaggio.

(Di martedì 31 luglio 2018) La storia diWollstonecraft Godwin (Elle Fanning), autrice del romanzo Frankenstein, e della sua relazione con il poeta Percy(Douglas Both). Un sentimento legato dal progresso e talmente forte da far decidere alla ragazza, insieme al giovane scrittore, di fuggire da ostacoli imposti da una famiglia non capace di accettare unreciproco. Un viaggio anche alla ricerca della creazione di una propria identità, in cui la diciottenne sarà costretta ad affrontare svariate prove, tra le quali quella di salvare la sua figura di scrittrice nei confronti di una società ancora non pronta ad accoglierla nell’Olimpo dei letterati.