MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa Al-Mansour (2017)

MARY SHELLEY : la storia dell’autrice di Frankestein sbarca al cinema : Dal 29 Agosto approda nelle sale italiane il film “Mary Shelley, un amore immortale” Il film racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin, autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo “Frankenstein”, e della sua relazione ardente e tempestosa con il poeta romantico Percy Bysshe Shelley. I due giovani legati da una chimica naturale e idee progressiste che vanno oltre i limiti della loro età e del loro tempo, ...

Frankenstein : la verità di MARY Shelley : Partiamo dalla fine: nel 1851 Mary, tornata a Londra, nella casa in Chester Square, è gravemente malata. Il 23 gennaio entra in coma e nove giorni dopo muore di una malattia di lunga data al cervello; un tumore, nell’emisfero sinistro. Viene portata al cimitero della parrocchia di St Peter, a Bournemouth. Quando vengono ritrovati i resti del cuore di Percy Bysshe, conservati nel cassetto di lei, la tomba viene riaperta per seppellirli ...

