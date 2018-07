Martina | Razzismo emergenza nazionale

Daisy Osakue - Martina : “Governo complice se non vede razzismo. Denunciamo miopia di Salvini e Di Maio” : “Non vede re il grave rischio che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti è un clamoroso errore. Il problema c’è, c’è una spirale razzista preoccupante che va riconosciuta e combattuta e un governo che non riconosce il problema diventa complice di questa spirale. Noi Denunciamo questa miopia da parte del governo di Salvini e Di Maio e di tutti quelli che rincorrono dichiarazioni a negare il ...

Il segretario PD Martina : 'Organizzare una grande mobilitazione contro il razzismo' : Per dar risposta ai recenti e numerosi casi di aggressioni nei confronti di immigrati, il Partito Democratico intende organizzare una grande mobilitazione per far fronte al razzismo crescente: ''Questa spirale razzista va riconosciuta e combattuta'' ha detto il segretario Maurizio Martina. Inoltre è stata fatta formale richiesta al governo affinchè risponda in Parlamento sulla situazione e sugli eventuali modi di affrontarla. PD: 'Episodi ...