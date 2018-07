Marte si avvicina alla Terra | a mezzanotte la distanza minima

Marte - incontro ravvicinato con la Terra : sarà visibile e brillante come non accadeva negli ultimi 15 anni : Marte torna a far parlare di sé. Dopo la scoperta, resa nota qualche settimana fa, del lago salato nel sottosuolo, possibile culla di vita e dopo aver aiutato la Luna nell’eclissi più lunga del secolo, il Pianeta rosso torna protagonista nell’ultima notte di luglio 2018. Questa sera Marte sarà vicino alla Terra come non accadeva da 15 anni: visibile già dal tramonto, raggiungerà una distanza di 57.590.630 chilometri dal nostro ...