Marte | incontro ravvicinato con la Terra | sarà visibile e brillante come non accadeva

Astronomia - incontro ravvicinato con Marte : domani si troverà alla minima distanza dalla Terra : Marte, il Pianeta rosso, fratello minore della Terra torna a far parlare di sé. Solo la scorsa settimana era stato protagonista delle riviste scientifiche e non solo, con la scoperta di laghi salati, possibili culle per la vita, e con il suo ruolo di accompagnatore nell’eclissi di Luna più lunga del secolo. E domani, mostrerà un nuovo volto, facendosi vedere vicino alla Terra e brillante come non accadeva da ben 15 anni. La sera del ...