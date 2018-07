“Marte grande come la Luna” | l’antica bufala che si ripete Ma stasera dopo il tramonto

meteoweb.eu

: ieri una grande scoperta dei ricercatori italiani su marte, ripresa in tutto il mondo. nemmeno una parola da parte… - emenietti : ieri una grande scoperta dei ricercatori italiani su marte, ripresa in tutto il mondo. nemmeno una parola da parte… - repubblica : Spettacolo nei cieli per l’ #eclissi di luna più lunga del secolo: ben 103 minuti. La Luna sarà illuminata di rosso… - Agenzia_Ansa : #Marte, conto alla rovescia per nuovi dati scoperti grazie al radar italiano #marsis Lo streaming dell'Agenzia Spaz… -

(Di martedì 31 luglio 2018) E’ tornata nuovamente virale sui social network l’anticadi “Martela Luna” visibile in cielo nelle prossime ore: grazie alla nuova congiunzione cheporterà il Pianeta Rosso alla minima distanza dalla Terra, nel mondo dei social si è nuovamente diffusa la fandonia ideata da una catena di Sant’Antonio del 2002. Non c’erano ancora facebook e twitter, ma le bufale circolavano via email con appunto queste catene che, nel caso specifico, si rivolgevano all’opposizione del 2003.Marte sarà nuovamente nel punto più vicino alla Terra: si troverà infatti ad appena 57.590.630 chilometri dal nostro Pianeta, una distanza “minima” rispetto agli spazi dell’Universo. Marte ha un’orbita ellittica e si trova periodicamente ad una distanza minima e ad una massima dalla Terra. Quando si trova in ...