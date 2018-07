Marotta e Paratici dal Milan | vertice ok | ma ci sono alcuni nodi da sciogliere

Marotta e Paratici a Casa-Milan : concluso il vertice. Higuain - ci siamo LIVE : Definito l'accordo con la Juve, a ore si attende la fumata bianca. Vicino anche lo scambio Bonucci-Caldara

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...

Leonardo al lavoro per il Milan - incontro con Marotta e Paratici : MilanO - Dietro le quinte, Leonardo già opera per il mercato del Milan , ed è impegnato nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci , che ha chiesto la cessione, tentato anche da un ritorno alla ...

Marotta - dal No di Di Natale al Si di Cristiano Ronaldo : lui e Paratici artefici del colpo del secolo : Dal rifiuto di un buon attaccante al prezioso autografo del meglio che c'era su piazza nel giro di 8 anni il mondo Juventus si è ribaltato completamente. Senza dimenticare, ovviamente, che CR7 non ...

Juventus - dentro Rabiot e Paredes - fuori Pjanic : ecco il piano di Marotta-Paratici : dentro Rabiot E Paredes- Non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus resta vigile sul fronte mercato, sia per quel che riguarda il capitolo acquisto, sia per quel che riguarda il capitolo cessioni. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Cresce l’attesa, la fumata bianca ormai è ad un […] L'articolo Juventus, dentro Rabiot e Paredes, fuori Pjanic: ecco il piano di ...

Formazione Juve 2018-2019 : da Marotta e Paratici due scelte per ruolo ad Allegri : La Juventus vince lo scudetto da sette anni consecutivi. Siamo ancora a luglio, ma si ha il ragionevole sospetto che la Formazione bianconera sarà ancora una volta in pole position per un titolo che sarebbe l'ottavo di fila. Lo dice la storia del club, la qualità dei calciatori a disposizione, ma anche e soprattutto un'assoluta "profondità" della panchina. Dando un'occhiata a quella che è la 'batteria' a disposizione di Massimiliano Allegri ci ...